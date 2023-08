MP aciona CLN na Justiça para que pedágio não seja cobrado só em dinheiro

O Ministério Público estadual acionou a Concessionária Litoral Norte (CLN) na Justiça para que disponibilize aos usuários dos serviços de pedágio na BA-099 formas de pagamento que não estejam vinculadas apenas à recepção de dinheiro em espécie. Procurada, a CLN informou que, mesmo antes do acionamento, novas formas de pagamento foram divulgadas informações de que o pedágio da BA-099 passou a aceitar pagamento da tarifa nas cabines manuais, nas modalidades Débito, Crédito ou Pix, por aproximação de dispositivos NFC, cartões com chip ou leitura de QR Code.

Um dos pedidos incluiu também a instalação, ao longo da rodovia, BA-099, nos sentidos de ida e volta, de placas que informem, de modo satisfatório e adequado, que o pagamento do pedágio poderá ser feito de formas diversas ao dinheiro em espécie, dando destaque a essas informações. A sinalização deverá informar ainda acerca das condições da pista. A ação pede que a Justiça estabeleça as mesmas obrigações de informação para divulgação no endereço eletrônico da CLN ou nas suas redes sociais.