O Ministério Público na Bahia (MP-BA) recomendou que o município de Salvador registre na placa que identifica a Rua Alaíde do Feijão, no Pelourinho, em parentêse, o nome "antiga Rua das Laranjeiras". A recomendação leva em conta uma sugestão da maioria dos presentes em uma audiência pública sobre o tema, realizada em novembro de 2022.



A recomendação propõe ainda que no momento de análise da sanção do Projeto de Lei sobre nome de logradouro, o município avalie se o Poder Legislativo discutiu o tema previamente com a sociedade, garantindo acesso pleno à população para opinar e decidir sobre o nome do bem público.