MPT investiga morte de idoso que caiu de trator em uma vala na BA

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu nesta segunda-feira (7) um procedimento para investigar a morte de um idoso de 68 anos que dirigia um trator quando aconteceu um acidente de trabalho no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A vítima foi identificada como Aloísio Soares Barbosa.



O acidente ocorreu na última sexta-feira (4), entre as avenidas Governador Eduardo Campos e Luís Eduardo Magalhães, no bairro Jardim das Acácias. Aloísio morreu após o trator do tipo roçadeira que ele pilotava subir o meio-fio e cair em uma vala.