MSC Grandiosa atraca em Salvador e turistas são recepcionados pela cultura baiana

Os passageiros do MSC Grandiosa foram recepcionados pela cultura baiana ao desembarcarem. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O maior navio da temporada de cruzeiros 2023-2024 atracou no porto de Salvador na manhã desta segunda-feira (20). Os passageiros do MSC Grandiosa foram recepcionados pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) no desembarque por um grupo de percussão e baianas típicas distribuindo fitas do Bonfim, além de guias no balcão de atendimentos para facilitar a visita na capital baiana.



A embarcação, que tem capacidade para 6.334 passageiros, partiu de Gênova, na Itália, e passa por Maceió, antes de chegar à capital baiana. O MSC Grandiosa possui 331 metros de comprimento, 75 metros de altura, 19 decks, quatro piscinas, cassino, cinema e até mesmo um parque aquático.

A atual temporada de cruzeiros é considerada a maior de todos os tempos, estendendo-se até o dia 6 de maio. A estimativa da Cruise Lines International Association Brasil (Clia Brasil) é que cada um dos 325 mil turistas, que chegarão a Salvador nos cruzeiros, gastem, cada um, cerca de R$ 816,56, ou seja, um incremento de mais de R$ 265 milhões entre os meses de outubro e abril.

“A chegada do navio Grandiosa é um marco no turismo de cruzeiros da Bahia, em uma demonstração de que o trabalho feito pelo Governo do Estado no segmento, em parceria com as empresas, está dando bons resultados. Teremos a maior temporada de todos os tempos, com mais de 440 mil cruzeiristas, que passarão por Salvador, Ilhéus e Porto Seguro”, ressaltou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

Na temporada 2022-2023, os 400 mil passageiros injetaram mais de R$ 240 milhões na economia do estado. Ainda conforme a Setur-BA, cada turista gasta no destino em que desembarca, em média, R$ 600 - valor utilizado em alimentação, bebidas, presentes e passeios.

Para a Clia, esse valor é um pouco maior: R$ 816,56 em Salvador e R$ 639,37 em Ilhéus. "Quando a indústria de cruzeiros cresce, impacta positivamente a economia do país, de toda cadeia de turismo, como agências de viagens, operadoras, gastronomia”, afirma Marco Ferraz, presidente da Clia Brasil.