FALA, TREINADOR!

'Muito abaixo': Léo Condé lamenta atuação contra Cruzeiro e decisões erradas do Vitória

Vitória foi dominado fora de casa e segue sem vencer no Brasileirão

Wendel de Novais

Publicado em 28 de abril de 2024 às 19:45

Léo Condé lamentou erros em decisões no jogo Crédito: Victor Ferreia/E.C. Vitória

Depois de ver o Vitória ser derrotado pelo Cruzeiro em confronto válido pela 4° rodada do Brasileirão neste domingo (28), o técnico Léo Condé lamentou a atuação da equipe fora de casa, avaliando o desempenho como abaixo do esperando. Em entrevista coletiva, o treinador lamentou a falta de efetividade da mudança no meio de campo Rubro Negro e os erros que o time teve quando esteve em posse da bola nos contra-ataques.

Desde o início de jogo, o Vitória deixou que o Cruzeiro tivesse o domínio das ações com a bola, esperando a oportunidade de saídas rápidas. No entanto, a estratégia não surtiu efeito. Nas pontas, o Rubro Negro teve Matheus Gonçalves e Osvaldo, que jogaram mal e sentiu falta de Rodrigo Andrade, fora da partida por desconforto. A escalação se deu para um cenário que Condé esperava, mas não deu o retorno que o treinador gostaria de ter visto.

"Um jogo muito abaixo da nossa equipe, principalmente pelo início no primeiro e no segundo tempo. A gente já imaginava que o Cruzeiro iria exercer uma pressão muito forte na nossa saída de bola. Por isso, a gente fez a opção de colocar jogadores rápidos na frente. [...] Conseguimos criar, no final do primeiro tempo, algumas boas situações de contra-ataque, porém houve muita decisão errada na hora de fazer o passe, na hora de fazer a execução do cruzamento", apontou o treinador.

Ainda que com dificuldade, o Vitoria levou o 0 a 0 para o intervalo. Na volta, entretanto, tomou dois gols em menos de 20 minutos. A vantagem atrapalhou os planos de Condé, que viu ainda o Cruzeiro chegar ao terceiro gol aos 29 minutos. Mesmo com o time mineiro recuando, o Vitória sofreu para criar e Condé foi questionado sobre a ausência de um meia, como Jean Mota ou Daniel Jr., para auxiliar Matheusinho na criação.

O treinador não descartou mudanças nesse sentido. "São possibilidades. Às vezes, são situações de estratégia de jogo, ou não calha muito a sua maneira de jogar com aquilo que o adversário tem de melhor. E, às vezes, você tem que mudar peças. [...] A gente fez bons jogos nessa temporada, mas é claro que, a partir do momento que você fica três jogos sem conseguir desempenhar aquilo que tem de melhor, tem que buscar algumas alternativas", admitiu Condé.

Na coletiva, o treiandor destacou que o time sofreu com a pressão do Cruzeiro durante o jogo, mas disse que isso ja era previsto. Condé mostrou incômodo e falou, repetidas vezes, sobre erros simples em passes e decisões que poderiam ser convertidas em chances claras de gol.

"Eles foram muito agressivos, encurtaram, principalmente, os nossos laterais e os nossos extremos, sempre recebendo essa bola de costa ali com muita dificuldade. A ideia era justamente a gente ter dois velocistas pelo lado, fazer a barreira ali na frente da área, para que a gente pudesse explorar essa jogada de velocidade. [...] A gente errou muito tecnicamente nas escolhas", ressaltou durante a entrevista.

Após perder em território mineiro, o Vitória segue para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo pela terceira fase da Copa do Brasil na próxima quinta-feira (2), no Engenhão. Na sequência, volta a jogar em casa no domingo (5) contra o São Paulo em duelo válido pela 5° rodada do Brasileirão. Léo Condé admitiu que os jogos fora de casa serão mais difíceis, mas apontou que a equipe precisa trabalhar e exercer sua força no Barradão.

"A gente sabe que os jogos fora de casa vão ter um grau de dificuldade e diversidade muito grande. A gente tem que se adaptar. Agora, principalmente, tem que fazer o dever de casa, vencer os jogos no Barradão. Porém, é claro que exsa6 é apenas a primeira partida fora de casa. A gente sabe que a gente tem capacidade de fazer jogos melhores e conseguir pontuar fora", completou o treinador.