FEMINICÍDIO

Mulher é espancada e morta dentro de casa em Conceição do Coité

Edneia Nascimento dos Reis Santos, de 41 anos, foi morta por espancamento. Segundo a polícia, o corpo dela foi encontrado com sinais de agressões no corpo, segundo informações da Polícia Civil.

No local, a mulher foi encontrada já sem vida e com aparentes sinais de espancamento. Segundo testemunhas, o companheiro dela saiu de casa pela manhã, pulando a janela.

A Delegacia Territorial (DT) de Conceição do Coité emitiu as guias periciais, para composição do laudo com as causas definitivas da morte, e de remoção do corpo.