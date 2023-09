Mulher é morta a facadas e filho de 11 anos fica ferido em Massaranduba

Uma mulher foi morta e o filho de 11 anos ficou ferido em um ataque na noite do domingo (24), no bairro de Massaranduba, em Salvador. A polícia não divulgou informações sobre quem é o suspeito.



Segundo a Polícia Civil, Raquel da Silva Almeida, de 34 anos, foi morta a facadas dentro de casa. O filho dela também foi ferido com golpes de arma branca e foi socorrido para uma unidade de saúde. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.