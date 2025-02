FEMINICÍDIO

Mulher é morta na Bahia e marido confessa em carta: 'Vai trair o capeta, ingrata'

O corpo de Terezinha, seminu, foi encontrado na casa em que ela morava

Uma mulher de 43 anos foi morta com um tiro no pescoço em Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia, na terça-feira (4). A suspeita é que Terezinha Pires dos Santos foi vítima de feminicídio. Ao lado do corpo havia uma carta que dizia "meu bem, vai trair o capeta, o satanás e o demônio, sua desgraçada. Nunca mais você me deixa no vácuo. Ingrata".>