Mulher é presa por matar marido e filhos envenenados na Bahia

Uma mulher de 26 anos foi autuada em flagrante após confessar ter matado o marido e os dois filhos envenenados, na noite de sábado (17), no município de Ilhéus, no sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, o filho mais velho tinha 4 anos e o mais novo apenas 1 ano e 8 meses.



Equipes da 68ª CIPM foram acionadas em razão de um homem e duas crianças, encontrados caídos ao solo, sem sinais vitais, no interior de uma residência localizada na rua Santa Inês, no bairro Conquista.