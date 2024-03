VIOLÊNCIA

Mulher é roubada e estuprada por motorista de aplicativo em Salvador

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima pegou um veículo de transporte por aplicativo, no bairro de Armação, com destino ao bairro de Sete de Abril. Duranta a viagem, o motorista rendeu a vítima com uma faca, roubou o celular e a estuprou.