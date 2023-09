Mulher é sequestrada ao sair de petshop na Paralela e obrigada a transferir dinheiro

Uma mulher foi sequestrada e obrigada por bandidos a fazer transferências bancárias depois de ser rendida na Avenida Paralela, na saída de um petshop, no sábado (2).



Abordada por uma dupla armada, a mulher foi levada por eles em um veículo e foi obrigada a transferir uma quantia para eles. Ela também teve roubada a bolsa, com celular, dinheiro e outros itens.



Depois de cerca de uma hora, a vítima foi abandonada na região da Valéria. Os bandidos fugiram com o carro dela, um Ford Ka.