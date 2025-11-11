Acesse sua conta
Mulher grávida é agredida por companheiro durante briga em posto de combustível

Agressor fugiu após o crime

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08:46

Polícia Civil cumpriu mandados
Polícia Civil cumpriu mandados Crédito: Pedro Moraes / Ascom PCBA

Uma mulher grávida foi agredida pelo próprio companheiro em um posto de combustível na BR-324, no distrito de Humildes, em Feira de Santana, a 130 km de Salvador, na manhã de segunda-feira (10). A vítima tem apenas 19 anos, e o agressor fugiu após a agressão.

Policiais militares da 67ª Companhia Independente (CIPM/Tomba) atenderam a ocorrência e, no local, encontraram a vítima ferida. Ela foi socorrida e encaminhada para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde permaneceu aos cuidados da unidade.

Buscas foram realizadas na área do posto, mas o suspeito não foi localizado. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Feira de Santana) investiga o caso como lesão corporal dolosa, no contexto de violência doméstica.

Diligências seguem sendo feitas pela unidade especializada para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o autor.

