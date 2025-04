CILADA

Mulher pega carro de vizinho emprestado para levar família a velório e acaba presa em blitz

Carro foi furtado em São Paulo e circulava com placa clonada

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, acabou presa ao ser flagrada dirigindo um veículo Hyundai HB20 preto, no km 756 da BR-116, na região de Poções, no sudoeste baiano. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo que possuía registro de furto foi flagrado por volta das 12h15 da última quarta-feira (3). Durante abordagem, a condutora alegou que o veículo pertencia a um vizinho e que ela havia pegado emprestado para levar a família a um velório, desconhecendo sua procedência irregular. >

A PRF informou que durante a fiscalização, os policiais identificaram irregularidades nos elementos de identificação do HB20 preto. Após uma análise aprofundada e consultas aos sistemas, foi constatado que se tratava de um carro clonado, furtado em São Paulo (SP) no dia 13 de fevereiro de 2024. Diante dos fatos, a condutora foi encaminhada à Polícia Civil de Poções (BA) para as providências cabíveis, juntamente com o veículo apreendido.>