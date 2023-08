Mulher se abala com decisão médica e revira cadeiras de hospital

Uma mulher, que não teve seu nome revelado, revirou cadeiras da recepção do Hospital Teresa de Lisieux, situado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, na última terça-feira (8) depois que descobriu que o filho, que estava doente, não passaria por exames médicos.



O caso foi gravado por pessoas que estavam no local. As imagens, divulgadas nas redes sociais, mostram alguns assentos quebrados e a mulher sendo amparada pelos funcionários.



Procurado, o Hospital Teresa de Lisieux disse que se solidariza com o abalo emocional da mãe e conta que, no momento que ocorreu o fato, a acolheu prontamente.