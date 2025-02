CRIME

Mulher tem corpo incendiado durante briga com companheiro no Barbalho

Suspeito fugiu e está sendo procurado

Uma mulher de 42 anos foi incendiada durante uma briga com o companheiro, em casa, no bairro do Barbalho, em Salvador, na madrugada do sábado (8). O suspeito fugiu e está sendo procurado. >