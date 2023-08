Mulheres denunciam golpe em conferência de bronzeamento em Salvador

50 mulheres denunciam golpe de organizadores de conferência de bronzeamento . Crédito: Shutterstock

Cinquenta mulheres denunciam ter sofrido um golpe ao se inscreverem para participar de uma conferência de bronzeamento em um resort de luxo no bairro de Itapuã, em Salvador. As vítimas saíram de várias cidades do país e da Colômbia chegaram na capital baiana na última segunda-feira (21), quando descobriram a fraude.



De acordo com a Polícia Civil (PC-Ba), o evento prometia palestras com especialistas na área e hospedagem durante três dias no resort de luxo - mesmo local onde ocorreria as atividades da conferência. “Mas ao chegar na Bahia, as mulheres foram surpreendidas por não haver reserva de hospedagem destinada às vítimas e a conferência também não ocorreu”, detalha a PC.

Ainda segundo a guarnição, o casal responsável pela organização do evento chamado Conferência de Bronzeamento Norte Bronze, suspeito de aplicar o golpe, foi preso e encaminhado para Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e liberados. As investigações ficarão à cargo da Delegacia Territorial de Itapuã.

Os representantes do resort também prestaram depoimento na delegacia. De acordo com eles, os organizadores do evento pagaram pelo aluguel do salão de festas e hospedagem para apenas 12 pessoas. A previsão era de que as vítimas permanecessem em Salvador até a próxima quinta-feira (24).

A reportagem ainda não conseguiu entrar em contato com as vítimas, mas segundo a TV Bahia, elas contabilizam prejuízos de mais de R$100 mil, sem contar com as passagens aéreas de ida e volta. As congressistas ainda estimam que há 300 vítimas no total.

Quem não conseguiu pagar pela hospedagem no resort chegou a dormir no carro, por não estar preparada para arcar com as despesas extras. Ainda segundo informações da TV Bahia, esta seria a terceira edição do evento. As outras duas aconteceram no Pará, sem ocorrência de golpes.