DIA DO ASTEROIDE

Museu Geológico da Bahia oferecerá visita guiada para visitantes neste domingo (30)

Local tem entrada gratuita o ano inteiro, em Salvador

Publicado em 28 de junho de 2024

Museu Geológico da Bahia Crédito: Divulgação Museu Geológico da Bahia

No dia do asteroide, o Museu Geológico da Bahia (MGB) vai realizar uma visita guiada nas exposições do Universo e dos Meteoritos, neste domingo (30), das 13h às 17h. A programação faz parte do Asteroid Day Salvador 2024, [organizada pela Associação de Astrônomos Amadores da Bahia (AAAB).

Além disso, no dia 28 de junho, às 19h, o Planetário da UFBA vai receber uma palestra do Asteroid Day Salvador 2024, que terá como tema ‘Astrofísica de Pequenos Corpos do Sistema Solar’, ministrada por Alberto Silva Betzler. Na ocasião, será abordada as definições das três categorias de pequenos corpos do sistema solar: asteroides, cometas e meteoros, bem como suas características, intercorrelações, riscos de colisão e a evolução do nosso conhecimento sobre esses objetos.

O secretário da pasta, Angelo Almeida, destaca que o MGB é um equipamento completo para os estudantes: "Além de oferecer conhecimento e desenvolver projetos na área científica, educacional e sociocultural, é um ótimo espaço para vivências científicas. Aproveito o Dia do Asteroide para convidar a todos e todas para conhecer as riquezas do acervo do MGB e todo conhecimento que ele proporciona”.

O museu, que tem 49 anos e um dos maiores acervos geocientífico do Brasil e o maior da Bahia, é elogiado pela coordenadora de Fomento à Mineração, Petróleo e Gás da SDE, Amanda Silva, que afirma que o evento é uma experiência exitosa para o museu. “O Asteroid Day Salvador é fruto de mais uma parceria que deu certo, pois o MGB, como um museu de ciência, é um dos espaços no estado que tem grande importância, devido ao seu potencial em dialogar com a sociedade popularizando a importância do estudo dos asteroides”, disse.