Mutirão para formalização de empreendedores culturais acontece nesta sexta (18) em Salvador

SAC do Empreendedor. Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

Acontece nesta sexta-feira (18), em Salvador, um mutirão para formalizar empreendedores do segmento cultural interessados em participar de editais de fomento à cultura. Organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), em parceria com a a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (SEMDEC) e a Fundação Gregório de Mattos (FGM), o atendimento será das 8h às 17h, no SAC do Empreendedor, no Mercado São Miguel, Baixa do Sapateiros.

Quem quer participar do mutirão deve realizar um agendamento prévio, pelo telefone 3202-2002.

No mutirão, os interessados irão formalizar o cadastro do Microempreendedor Individual – MEI por meio da abertura de um CNJP. Para criação do MEI, é necessário ter um negócio com endereço e Salvador e não ser sócio ou administrador de um CNPJ, além de apresentar RG, CPF, comprovante de residência e de negócio em Salvador e possuir conta no gov.br (nível prata ou ouro).