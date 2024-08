CIRURGIAS

Mutirão realizará vinte cirurgias ortopédicas em crianças neste sábado (24)

A iniciativa do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia atenderá casos de alongamento de tendão e retirada de cistos

Da Redação

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 10:59

Hospital Ortopédico do Estado da Bahia Crédito: Pablo Barbosa/Sesab

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, no Cabula, realiza, neste sábado (24), um mutirão de cirurgias pediátricas. A iniciativa será cumprida por quatro médicos, que devem operar 20 pacientes entre 2 e 13 anos de idade ao longo do dia.

O objetivo da iniciativa é liberar leitos do centro cirúrgico do Day Hospital gerido pelo Einstein para casos mais complicados, acelerando o processo de cirurgias ambulatoriais e eletivas. Para serem atendidas, as crianças deverão ter cadastro no Sistema Estadual de Saúde, o SUS, e se enquadrarem em quadros ortopédicos.

A expectativa é de que sejam realizadas, em maioria, cirurgias de alongamento de tendão e retirada de cistos, agilizando a fila de espera para crianças com casos mais avançados. Segundo Roger Monteiro, diretor do hospital, a meta do mutirão será batida sem cancelamentos ou intercorrências.

A unidade de atendimento médico está ativa desde 4 de março deste ano, e desde então já realizou mais de 2 mil cirurgias. O mutirão pediátrico não é o primeiro do hospital, tendo sido realizado um mutirão de cirurgias específicas para problemas de joelho no final de semana passado.

A perspectiva é de que a unidade se torne o maior hospital estadual ortopédico e traumatológico do país, com estrutura que já inclui 212 leitos, 13 salas de cirurgia, e aparelhos de ressonância magnética, tomografia, ultrassom e raio-x. Além disso, o hospital também dispõe de uma piscina aquecida, utilizada por pacientes de fisioterapia aquática.