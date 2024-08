POLÍCIA

Namorada de suspeito por tráfico faz live durante prisão em flagrante em Salvador; veja vídeo

Caso aconteceu no Uruguai e PMs apreenderam drogas com o homem

Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 10:40

Bruna Ferreira fez live no momento da prisão Crédito: Reprodução

Uma mulher, identificada como Bruna Ferreira, fez uma live em suas redes sociais onde mostrou uma ação de prisão em flagrante do namorado, que é conhecido como ‘Gão’, na noite dessa segunda-feira (27), no bairro do Uruguai, em Salvador. Nas imagens, é possível ver policiais militares tentando realizar a prisão do homem dentro do imóvel onde os dois moram, enquanto o suspeito está no chão de um quarto abraçado a ela e os dois filhos. Procurada para responder sobre o caso, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que Gão foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

“Os PMs foram acionados para averiguar uma informação sobre tráfico de drogas na região do bairro do Uruguai. No local, os militares visualizaram um homem com as características da denúncia que, ao perceber a aproximação dos PMS, fugiu, abandonando um veículo e tentando se esconder em um imóvel, sendo alcançado pelos policiais”, respondeu a PM, explicando como o suspeito foi parar dentro do quarto na companhia da família durante a ação policial.

Durante a live, é possível ouvir Bruna e Gão falando com os policiais, lembrando a presença dos filhos do casal na residência. “Meus filhos, pelo amor de Deus, calma. Gente, eu estou com as minhas crianças, pelo amor de Deus”, diz Bruna, enquanto gravava a ação. Gão, por sua vez, também pede calma, mas questiona os policiais. “Calma, eu estou com meus filhos aqui. Perdeu o que? Faça o seu trabalho aí, meu irmão. Estou aqui com meus filhos, não estou fazendo nada”, fala ele, enquanto os PMs pedem para que ele saia do quarto para que seja preso.

Apesar das falas de Gão, a Polícia Civil (PC) informou que o suspeito teria sido encontrado em posse de drogas. “Ele foi localizado por policiais militares que faziam rondas no bairro do Uruguai. Com ele, foi encontrada uma bolsa contendo 169 pinos de cocaína, uma pedra de crack e uma balança de precisão. Ainda segundo a ocorrência, o suspeito estava usando tornozeleira eletrônica”, informou a PC, explicando que ação foi realizada por uma equipe da Rondesp.