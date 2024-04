POLÍTICA

'Não há hipótese nenhuma' de eu deixar a prefeitura se eu for eleito, diz Zé Ronaldo

Pré-candidato a prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (União Brasil) garantiu, nesta quarta-feira (17), que, se for eleito para o Executivo feirense novamente, irá concluir o mandato em 2028.

Perguntado se pretende um dia ser governador ou senador, Zé Ronaldo respondeu: “não. Acho muito complicado. Tenho os pés nos chão. Agora, acho que isso é muito difícil. Se o povo quiser que eu volte a ser prefeito e me dar o mandato, rigorosamente, com determinação, vou fazer uma gestão que supere até as que eu realizei. Esse é meu desejo político.”.