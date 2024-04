SALVADOR

Delegacia do Idoso passa a ter nova sede com atendimento 24 horas

A antiga sede da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM/Brotas), localizada na Rua Padre Luiz Figueira, s/n, final de linha do Engenho Velho de Brotas, passou por uma adequação na sua estrutura e será, a partir do dia 1º de maio, a nova sede da Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati).

A unidade especializada atua no combate a diversos crimes praticados contra pessoas idosas em Salvador, a exemplo de maus-tratos, apropriação de bens e abandono, dentre outros. Na nova sede da Deati, os idosos também poderão contar com atendimento 24 horas. Delegados, escrivães e investigadores, psicólogos e assistentes sociais vão atender este público, interagindo com toda a rede de apoio estadual e municipal, bem como entidades da sociedade civil.