VIOLÊNCIA

Mãe e filho são procurados após invadir casa e matar idosos no Mato Grosso

Cena foi flagrada por câmeras; eles fugiram com ajuda do marido da acusada

Mãe e filho são acusados de invadir uma casa e matar dois idosos em Pexoto de Azevedo, no Mato Grosso, no domingo (21). Os suspeitos foram identificados como Ines Gemilaki, de 48 anos, e Bruno Gemilaki Dal Poz, de 28 anos. O marido de Ines, Marcio Ferreira Gonçalves, 45 anos, é procurado por suspeita de ajudar na fuga deles.

Horas antes do crime, Ines chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a família das vítimas. Quando invadiram a casa, eles queriam atacar o dono do imóvel que no entanto não ficou ferido. "Quem faleceu não tinha nenhuma relação. A suspeita saiu da casa com algumas dívidas, e eles sempre discutiam, o que acabou culminando nisso", diz a delegada Anna Marien.