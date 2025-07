ESQUEMA

Suspeito de ataque hacker ao sistema que liga bancos ao Pix é preso após desvio milionário

Valor retirado indevidamente de contas pode chegar a R$ 800 milhões

De acordo com a TV Globo, o preso foi identificado como João Nazareno Roque e é funcionário da empresa de tecnologia C&M, terceirizada que presta serviço para a instituição financeira BMP. O acusado deu acesso aos hacker pela máquina dele ao sistema sigiloso do banco, aponta a investigação. >

João Nazareno confirmou que passou sua senha para outras pessoas, permitindo que elas entrassem no sistema e fizessem as transferências via Pix, diz a polícia. Uma conta que recebeu desvios de R$ 270 milhões através do Pix foi bloqueada. >