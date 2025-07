PRAZO FINAL

Inscrições para o Prouni terminam nesta sexta (4); veja como tentar bolsa

Processo é gratuito

Esther Morais

Publicado em 4 de julho de 2025 às 08:52

Divulgação do PROUNI Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As inscrições para os estudantes interessados em participar do processo seletivo do 2º semestre de 2025 do Programa Universidade para Todos (Prouni) terminam nesta sexta-feira (4). >

O processo é gratuito e deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para evitar cair em golpes, os estudantes devem usar o site oficial (clique aqui) >

O Prouni concede bolsa integral para estudantes que comprovem renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio; além da bolsa parcial de 50%, para estudantes que comprovem renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até três salários mínimos. >

O bolsista que terá direito à metade do valor pode usar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para custear os outros 50% da mensalidade. Para isso, é necessário que a instituição e o curso para o qual o candidato foi contemplado com bolsa parcial do Prouni tenha oferta de vagas para financiamento e que o estudante seja aprovado no processo seletivo do Fies, cujas inscrições para o segundo semestre abrirão este mês. >

Para se inscrever no processo seletivo do Prouni, é necessário que o estudante tenha o ensino médio completo; tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 e/ou em 2023; tenha obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não tenha zerado a prova da redação do Enem. >

O edital veda a inscrição para quem declarou ter participado do Enem na condição de treineiro, ou seja, quem participou do exame para fins de autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio. Para fins de classificação e eventual pré-seleção nesse processo seletivo, serão utilizadas as duas edições mais recentes do Enem (2023 e 2024). Para quem fez ambas, o sistema considerará aquela em que o estudante obteve a melhor média. >

Os candidatos precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições: >

ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública; >

ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição; >

ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição; >

ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição; >

ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista; >

ser pessoa com deficiência na forma prevista na legislação; >

ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Nesse último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos. >

O edital estabelece, ainda, que o estudante deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas à implementação de políticas afirmativas referentes às pessoas com deficiência e/ou autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas. >

No caso da escolha das bolsas integrais, é necessário que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de 1,5 salário mínimo. Já para bolsas parciais, é preciso que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de três salários mínimos. Esses requisitos não se aplicam aos professores da rede pública, integrantes do quadro de pessoal permanente da instituição pública, que vão concorrer às vagas de licenciatura e pedagogia. >

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 7 de julho na página do Prouni, no portal Acesso Único. Já a segunda chamada sairá no dia 28 de julho. Após a divulgação do resultado, os estudantes pré-selecionados precisam entregar a documentação de comprovação das informações, presencialmente, na instituição de ensino superior ou por e-mail. >