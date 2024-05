TRANSPORTE PÚBLICO

Semob monta esquema para reduzir efeitos de manifestação dos rodoviários nesta terça (30)

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) preparou um plano de contingência para reduzir os efeitos da manifestação dos rodoviários, programada para o início da manhã desta terça-feira (30). A decisão da manifestação foi tomada durante reunião do Sindicato dos Rodoviários, nesta segunda-feira (29). Veículos do Sistema Complementar (STEC) vão dar suporte à operação, atendendo os principais corredores.

Segundo a Semob, a pasta vem mantendo diálogos ao longo do dia com o Sindicato dos Rodoviários para buscar a suspensão das manifestações. "As interrupções no serviço de transporte que vêm sendo realizadas pela categoria não apenas não resolvem o problema como prejudica os usuários que necessitam deste tipo de serviço. A Semob espera que as partes cheguem a um acordo o mais rápido possível para evitar maiores prejuízos à população", diz o posicionamento.