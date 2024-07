IMORTAL DA ACADEMIA

'Não somos convidados. A gente sempre abre as nossas portas', diz Conceição Evaristo durante evento em Salvador

Escritora participou do lançamento de edital direcionado para baianas comunicadoras

Maysa Polcri

Publicado em 12 de julho de 2024 às 14:38

Conceição Evaristo falou sobre escrevivências durante evento em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Eleita imortal da Academia Mineira de Letras, a escritora Conceição Evaristo, 77, ministrou uma palestra para mulheres comunicadoras, nesta sexta-feira (12), em Salvador. Durante o evento, realizado na sede da Procuradoria Geral do Estado (PGE-BA), a autora falou sobre as dificuldades de superar as desigualdades raciais e de gênero na comunicação. O evento marcou o lançamento de um edital de fomento para mulheres que trabalham nesse meio.

Conceição Evaristo foi ovacionada durante toda a sua participação no evento Elas à Frente da Comunicação. Em sua fala, para uma plateia potente e feminina, uma das maiores escritoras da atualidade falou sobre o combate ao racismo e iniciativas para romper com padrões discriminatórios na imprensa.

Em conversa com jornalistas a antes do início do evento, Conceição Evaristo ressaltou que a escrevivência - termo cunhado por ela - também pode ser utilizada por jornalistas e outras profissões da comunicação. A escrevivência representa a escrita que nasce a partir das vivências do cotidiano, inclusive, o racismo.

"Quando pensamos em escrevivência, pensamos em uma escrita a partir da perspectiva negra. Pensar a comunicação a partir de uma perspectiva negra e de mulheres, num mundo em que a comunicação é comandada por homens, a escrevivência pode ser um ponto de partida", disse. Conceição Evaristo tem vários livros publicados, entre eles, Olhos D'Água, lançado em 2014.

Durante a palestra de cerca de 20 minutos, Conceição Evaristo ressaltou que as mulheres devem ter iniciativa para ocupar espaços de visibilidade, uma vez que as desigualdades de gênero e raça são obstáculos no mercado de trabalho. "Normalmente, a gente não é convidado. A gente sempre impõe, abre as nossas portas. Mais do que nunca, nós, mulheres negras, temos que ser ativas na luta pelos nossos espaços", pontuou. Após as falas, houve um momento de diálogo entre a plateia e a autora.

A expectativa é que o edital de fomento para mulheres de comunicação seja lançado ainda neste mês pela Secretaria das Mulheres do Estado da Bahia (SPM). O valor do investimento será de R$1,5 milhão, de acordo com Aldinha Sena, chefe de gabinete da pasta.