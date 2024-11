SALVADOR

Narandiba ganha academia ao ar livre e novo camelódromo

Entregas foram feitas pela Prefeitura de Salvador em ato ocorrido na manhã desta quarta-feira (13)

Larissa Almeida

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 13:45

Prefeito Bruno Reis marcou presença na inauguração da academia ao ar livre de Narandiba

O bairro de Narandiba passou a contar, na manhã desta quarta-feira (13), com uma academia ao ar livre, disposta em uma área de 200 metros quadrados, e um novo camelódromo com cobertura isotérmica, situados na principal rotatória da localidade. As duas novidades foram entregues pela Prefeitura de Salvador, em ato que contou com a presença do prefeito Bruno Reis e da vice-prefeita Ana Paula Matos.

A academia conta com equipamentos de musculação feitos de aço inox e com resistência ao salitre, instrutores formados em educação física e espaços para aulas de box, kickboxing, capoeira, funcional, crossfit, zumba e yoga. A unidade em Narandiba é a 14ª implantada pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) na cidade.

O prefeito Bruno Reis celebrou a entrega e definiu a academia pública como um sucesso. “Já tiveram 150 mil registros de atividades físicas realizadas por 15 mil pessoas cadastradas, fazendo atividades físicas regularmente nessas academias. Os benefícios de uma cidade saudável impactam em todas as áreas, desde a preservação de vidas até a necessidade de menos investimentos em saúde, porque as pessoas estão passando a se cuidar mais”, destacou.

O secretário Júnior Magalhães, titular da Sempre, disse que havia receio quanto a possíveis atos de vandalismo contra os equipamentos da academia, mas, desde a inauguração da primeira academia pública, nenhuma ocorrência foi registrada. “Não houve vandalismo ou qualquer furto, o que prova, de fato, que o soteropolitano abraçou o projeto e tem feito dele uma estação de saúde e qualidade de vida”, pontuou.

Mais conforto para o comércio popular

Os comerciantes informais foram beneficiados com a entrega de 13 novos boxes em espécies de quiosques em alvenaria, que se somaram a 20 boxes entregues na 1ª etapa do novo camelódromo. Todos os novos espaços de comércio contam com água e luz individualizada, e cobertura isotérmica – isto é, cobertura que mantém a temperatura interna mais estável, reduzindo a necessidade de uso de sistemas de climatização.

Ao total, três espaços foram contemplados: a feirinha, que concentra itens de hortifrúti; os quiosques, que conta com opções gastronômicas; e o camelódromo, que oferta serviços diversos. O investimento total para as estruturas foi de R$ 1,5 milhão. Na ocasião, o prefeito ainda anunciou a segunda etapa do camelódromo de Narandiba, com investimento em torno de R$1 milhão, para implantação de mais 14 boxes com cobertura, na Avenida Edgard Santos. A previsão da entrega ainda é para este ano.

Com os novos boxes previstos, o bairro contará com o total de 47. “Então, são 47 pais e mães de famílias que vão poder trabalhar com dignidade, garantir o seu prato na mesa, seu sustento, sua família, incrementar a sua renda e trabalhar em condições dignas”, afirmou Bruno Reis.

O secretário Alexandre Almeida Tinôco, titular da Secretaria de Ordem Pública (Semop), detalhou os benefícios para os comerciantes. “Os novos boxes trazem muito mais comodidade, conforto e segurança para o morador, para o comerciante e para os clientes. Com certeza, haverá um volume maior de negócios, porque a experiência de compra de forma organizada e ordeira é muito melhor”, finalizou.

Investimentos

No evento, o prefeito anunciou que a segunda etapa das obras de requalificação das avenidas Edgard Santos e Silveira Martins bastante avançada e deve ser entregue em dezembro.