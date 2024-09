OPORTUNIDADE

Neoenergia Coelba recebe inscrições para 45 vagas de estágio na Bahia

As inscrições estarão abertas até o dia 15 de outubro

Da Redação

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 14:34

Programa de Estágio da Coelba Crédito: Divulgação

A Neoenergia Coelba está com 45 vagas de estágio abertas para estudantes em várias cidades da Bahia. O processo seletivo para o Programa de Estágio 2025 inscreve até o dia 15 de outubro, e as oportunidades estão disponíveis para cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogo em várias áreas. As inscrições devem ser feitas por meio do site oficial da Neoenergia (https://www.neoenergia.com/programa-de-estagio) .

O processo seletivo será dividido em etapas que incluem inscrições, mapeamento de perfil, dinâmicas em grupo, entrevistas e, por fim, admissão.

“O compromisso da Neoenergia é aprimorar as habilidades que os estudantes já possuem ao ingressarem no programa. Nosso objetivo é que, ao lado das equipes onde serão alocados, eles possam desenvolver competências profissionais e dar os primeiros passos em suas carreiras no ambiente corporativo”, diz Tatiane Conceição, Gerente de Pessoas e Organização da Neoenergia Coelba.

Os aprovados no programa terão direito a diversos benefícios, como bolsa-auxílio, de valor não informado, vale-refeição e/ou vale-alimentação, auxílio-transporte, programa de idiomas, plano de atividades esportivas, plano de saúde e odontológico, além de participação em programas de descontos em instituições parceiras.