Nepobaby da política: prefeita baiana nomeia filha para secretarias

Luiza Cotrim foi nomeada para a pasta de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e, interinamente, para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

No segundo dia do ano, como é de praxe, os novos prefeitos baianos deram posse aos novos representantes das suas secretarias. O município de Muritiba, localizado na região de Santo Antônio de Jesus, chamou atenção para o fato curioso da prefeita Rose Reis (PSD) empossar a própria filha em duas pastas.

Luiza Amélia Oliveira Reis Cotrim Duete, foi nomeada para a pasta de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, segundo o decreto nº 008/2025, publicado no Diário Oficial do Município (Dom), no dia 2 de janeiro. Além disso, a filha de Rosilvanda Oliveira Reis também foi designada para assumir interinamente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, pelo decreto nº 10/2025.

O CORREIO entrou em contato com a prefeitura de Muritiba para comentar o caso, por meio dos canais fornecidos no site oficial, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos.

O que diz a lei?

Histórico de nepotismo

"A denúncia, formulada pelo também vereador Clementino Pereira Fraga Filho, aponta que o ex-presidente da câmara, Valmir Cardoso Simões, ao assumir o cargo em janeiro de 2017, promoveu, de imediato, a nomeação de Edcléia Mota Sampaio, cunhada do prefeito, para o exercício do cargo de chefe do Setor de Tesouraria e Contabilidade. Já o prefeito, por sua vez, “em retribuição ao favor prestado pelo presidente da câmara”, nomeou Luan dos Santos Simões, filho do chefe do Legislativo, para exercer o cargo de Coordenador de Estatística e, em seguida, para o cargo de secretário de Desenvolvimento", publicou o TCM, na época.