ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

‘Nike do mercado pet’: Zee.Dog abre segunda loja em Salvador

Conhecida como a “Nike do mercado pet”, com status de grife após colaborações com marcas como Asics, Melissa e MTV, a Zee.Dog ganhou sua segunda loja em Salvador nesta quarta-feira (23), no Salvador Shopping. A primeira, que marcou a chegada da marca ao Nordeste e foi anunciada com exclusividade pelo Alô Alô Bahia, foi inaugurada em novembro de 2023, no Shopping Barra.