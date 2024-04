FAUNA BAIANA

Nova área de soltura de animais silvestres protege biodiversidade na Bahia

Área preservada no bioma Caatinga é certificada para receber fauna recuperada no estado

A Bahia tem uma nova Área de Soltura de Animais Silvestres (Asas), no bioma Caatinga, no município de Água Fria, localizada na Fazenda Raiz, a 159 km de Salvador, com 678 hectares. A propriedade é a quarta Asas da Bracell. Juntas, as áreas já acolheram mais de 1.000 animais silvestres, entre mamíferos, aves, répteis e anfíbios.