EDUCAÇÃO

Nova escola de educação infantil é inaugurada no Centro Histórico

Unidade oferece ensino em tempo integral

Gil Santos

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 13:24

Salas de aula são climatizadas Crédito: Betto Jr./ Secom

Estudantes e professores da Escola Municipal João Lino, no Centro Histórico, se reuniram para acompanhar a inauguração da nova unidade, nesta terça-feira (22). Com capacidade para 200 alunos da Educação Infantil, a escola foi reformada e passa a contar com seis salas de aula climatizadas, brinquedoteca, sanitários PCD, sala multiuso, copa, cozinha, sala de descanso e despensa. Mais seis escolas devem ser entregues até o final do ano.

A unidade funcionou durante cerca de 50 anos, na Rua Maciel de Cima, e a mudança era um pleito antigo da comunidade. A escola foi transferida para a Rua do Bispo, próximo ao Cruzeiro de São Francisco, em um prédio onde antes funcionou uma unidade de saúde. Outra mudança é que a escola, agora, será em tempo integral. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez a inauguração oficial do espaço.

“A antiga escola funcionava em condições precárias e não atendia mais à demanda que existia. Procuramos outro imóvel e ouvimos a comunidade para execução desse projeto. Portanto, restauramos todo esse patrimônio arquitetônico para preservar a nossa história. Isso também fortalece a nossa estratégia de ocupar os prédios públicos do Centro Histórico, de ampliar as ofertas de serviços e presença do poder público para ajudar no resgate e revitalização dessa região”, afirmou Bruno Reis.

Prefeito com estudantes, pais e professores Crédito: Betto Jr./ Secom

A área total do novo prédio é de 650 metros quadrados. São quatro pavimentos, sendo que o último andar é dedicado a um espaço de convivência para os estudantes. A diretora da nova Escola Municipal João Lino, Ana Rita Natividade, frisou que o espaço adequado é importante no processo de aprendizagem das crianças.

"Nós funcionávamos no andar térreo do Instituto Kardecista da Bahia, um ato de grande generosidade do centro espírita, mas a estrutura física não era adequada para a oferta de educação, principalmente, de educação infantil, porque a criança pequena aprende praticando, ela precisa vivenciar as atividades pedagógicas, e lá era muito difícil", disse.

Novidades

Outras seis escolas devem ser entregues até o final do ano. O secretário municipal da Educação (Smed), Thiago Dantas, contou que a meta é terminar 2024 com pelo menos 80% das escolas da rede climatizadas, disse que adequou unidades para receber os aparelhos de ar-condicionado e que aguarda a Coelba para conclusão de estudos de aumento de cargas nas estruturas que serão beneficiadas.

"Compramos aparelhos de ar-condicionado e muitos já estão nas escolas aguardando o estudo de cargas. Mais seis escolas serão concluídas até o fim do ano, em bairros como Lapinha, Mata Escura, Cabula e São Caetano", contou.

O secretário também comentou sobre o impacto do aumento da violência na educação. Na semana passada, cinco bairros ficaram sem transporte público por conta da criminalidade e escolas precisaram suspender as aulas.