SALVADOR

Nova ligação entre Flamengo e Ipitanga vai beneficiar mais de 40 mil pessoas

Obra viária tem intuito de melhorar o tráfego ente os dois pontos, que ficam congestionados sobretudo aos finais de semana

Larissa Almeida

Publicado em 21 de março de 2024 às 18:30

Nova via que liga Praia do Flamengo a Ipitanga Crédito: Marina Silva/CORREIO

A nova via inaugurada pela Prefeitura de Salvador nesta quinta-feira (21) liga a Rua José Augusto Tourinho Dantas, em Praia do Flamengo, às ruas Irajuba e Dr. Afrânio de Carvalho, já dentro do Loteamento Marisol. Com a entrega da obra, mais de 40 mil moradores que vivem no entorno vão ser beneficiados, segundo estimativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).

“Como é uma via nova, aqui foram investidos R$10 milhões em iluminação, drenagem, novo pavimento, calçada com meio-fio. Mais uma via que ficou muito bonita, as pessoas vão poder, inclusive, transitar andando por ela, fazer atividade física e fazer o ‘cooperzinho’ no dia a dia. Portanto, a cidade vem crescendo, vamos abrindo novas vias e oferecendo novas alternativas, em especial, para melhorar o trânsito. Eu tenho certeza que, pela beleza que ficou a obra, a comunidade recebe com todo carinho e estamos aqui hoje para entregar mais um importante equipamento nesse momento que Salvador completa 475 anos”, destacou o prefeito Bruno Reis durante evento de inauguração da obra viária.

Prefeito Bruno Reis durante evento de inauguração da nova ligação viária entre Praia do Flamengo e Ipitanga Crédito: Marina Silva/CORREIO

Antes, quem se deslocava pela região precisava ir até a orla e seguir pelas ruas Clóvis Bevilácqua e Ibitiara para só então chegar no loteamento em Ipitanga, o que aumentava o fluxo de veículos e os congestionamentos – sobretudo nos finais de semana, quando banhistas seguiam rumo às praias da área. Com a nova via, o acesso é direto e vai impactar diretamente no deslocamento da estudante de Fisioterapia Val Sales, 46 anos, que diariamente tinha que enfrentar um caminho mais longo para chegar em casa.

“Quando eu ia da faculdade para casa à noite, tinha que dar uma volta bem grande. Dia de final de semana era terrível, porque tinha congestionamento de Ipitanga para a Praia do Flamengo e vice-versa. Hoje, não. Venho aqui pela nova via e já saio de frente à garagem da minha casa. Então, ficou muito bom e, no final de semana, a gente vai ver a beleza que vai estar. Antes, era tudo lama numa rua de terra, mas ACM asfaltou e Bruno fechou com chave de ouro”, elogiou.

Morador do Marisol há 40 anos, o representante de vendas Sidney Xavier, 54 anos, conta que, antes da nova via, já tinha ficado preso no engarrafamento rumo a Ipitanga por mais de 30 minutos. “A gente ficava debaixo do sol por meia hora a uma hora de relógio nos sábados e domingos. Agora, vai melhorar bastante porque praticamente só vão ficar os ônibus. Vai diminuir o fluxo e ajudar muito a gente”, afirmou.

Moradora da localidade há dez anos, a administradora aposentada Valéria de Souza, 58 anos, também vê a nova via de maneira positiva. “Vai melhorar a mobilidade do bairro, porque era só pela orla e, nos finais de semana e feriados, acontece muito congestionamento devido ao maior fluxo de turistas e de pessoas vindo para a praia. Também vai ficar bom porque vai ter outra opção para os moradores do Marisol saírem mais rápido de casa e porque muitas das ruas aqui não eram asfaltadas. As pessoas que moravam nessas ruas reclamavam muito, então melhorou para elas também”, pontuou.

Para o advogado e liderança local Adilson Dantas, 58 anos, o maior impacto da via será o fim da competição por espaço com condutores de fora região. “Agora ficou perfeito, porque foi feito um link com um loteamento que é todo organizado. A população daqui competia espaço e trânsito com as pessoas que vinham se divertir nas praias de Ipitanga e do Flamengo. Então, vai ser muito positivo. Devo eliminar uns 7 minutos do meu tempo de deslocamento”, calculou.