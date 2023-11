Nova loja do Assaí Atacadista será inaugurada nesta semana na Paralela

Nesta quinta-feira (30), a maior loja do Assaí Atacadista na Bahia será inaugurada na Avenida Paralela.



A inauguração acontecerá às 8h na Avenida Luís Viana Filho, 3056, no bairro do Imbui e cerca de 500 empregos, entre diretos e indiretos, foram gerados.



Em 2023, a Companhia comemora dez anos desde que chegou em Salvador com a terceira e última conversão dos pontos de hipermercados adquiridos pelo Assaí em 2021 na capital baiana. A nova loja seguirá o padrão da rede com preços mais baixos, variedade de produtos e serviços, além da qualidade no atendimento.