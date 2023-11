Nova prorrogação no prazo de submissão de trabalhos para o Colóquio Internacional Saberes Práticas

O VI Colóquio Internacional Saberes Práticas, iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento (PPGDC), organizado pelo Grupo de Pesquisa Rede de Pesquisa em Conhecimento e Tecnologias (REDPECT), teve uma nova prorrogação no prazo de submissão de trabalhos, que vale até o dia 20 deste mês. Os interessados podem acessar o link do evento.



O PPGDC é um programa multi-institucional funcionando em associação pelas instituições Universidade Federal da Bahia (UFBA), Instituto Federal da Bahia (IFBA), Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e Centro Universitário SENAI-CIMATEC.