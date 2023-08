Nova sede do Colégio da PM é inaugurada no Lobato

A nova sede do Colégio da Polícia Militar no Lobato foi entregue nesta quinta-feira (10) à população de Salvador. As salas são climatizadas, o espaço conta com laboratórios, quadra poliesportiva e piscina olímpica, entre outras novidades. A unidade tem a capacidade de atender mais de mil estudantes dos ensinos médio e fundamental.



Duas salas multifuncionais na escola oferecem um espaço inclusivo e adaptável. A nova unidade do CPM Lobato comporta ainda um teatro, com capacidade para 200 pessoas e biblioteca. Para a prática de atividades físicas, o colégio dispõe de quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society e piscina semiolímpica.