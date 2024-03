SAÚDE

Novas ambulâncias e equipamentos de saúde são entregues na Bahia

Na manhã desta segunda-feira (25), novas ambulâncias foram entregues em Salvador e outros 21 municípios baianos. As ambulâncias, do modelo Toyota Hillux 4x4, reuniram investimento superior a R$6,1 milhões. O ato de entrega foi realizado no Parque de Exposições de Salvador.

Os dois veículos direcionados a Salvador vão atender o Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba) e o Hospital Geral do Estado (HGE). Além da capital, Abaré, Elísio Medrado, Igrapiúna, Ituaçu, Lagoa Real, Lajedo do Tabocal, Pedrão, Poções, Ruy Barbosa, Teofilândia, Itaparica, Jequié, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Alcobaça, Barra do Rocha, Boa Nova, Canavieiras, Iaçu, Nilo Peçanha e Sento Sé são as cidades do estado que foram contempladas.