CRIMINALIDADE

Nove carros são incendiados no bairro do Pero Vaz

Bairro sofre com a violência e a guerra entre facções

Na madrugada desta quinta-feira (29), nove carros foram incendiados no bairro do Pero Vaz. Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 2h30, agentes da 37ª CIPM foram acionados para averiguar uma denúncia de incêndio criminoso a veículos estacionados na Travessa Bonfim, na divisa entre a Liberdade e o Pero Vaz.

No local, quatro carros foram incendiados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar o incêndio. Já às 4h10min, uma nova denúncia levou os PMs para a Rua Pero Vaz Velha, onde cinco outros carros foram encontrados em chamas.

Novamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. As circunstâncias do ocorrido deverão ser investigadas pelos órgãos competentes. A Polícia Civil ainda não tem registro do caso.