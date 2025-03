SUDOESTE

Nove suspeitos de tráfico são presos na Bahia

Sete foram presas com mandado de prisão e duas em flagrante

Nove pessoas foram presas nesta quarta-feira (26), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no Sudoeste do estado. De acordo com a Polícia Civil, as prisões foram efetuadas nas cidades de Itapetinga, Guanambi, Ilhéus, Poções e Jequié.>