TRÂNSITO

Novo acesso entre as avenidas Orlando Gomes e Octávio Mangabeira é aberto na quinta (19)

O atual retorno, que fica em frente ao Condomínio Sol e Maré, em Piatã, terá a direção do fluxo invertida

Da Redação

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 13:38

Mapa mostra alteração no trânsito Crédito: Reprodução

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai abrir um novo retorno na Avenida Octávio Mangabeira, na altura do bairro de Piatã, a partir da quinta-feira (19). O trecho fica mais próximo ao acesso à Avenida Orlando Gomes e vai servir para condutores que estiverem no sentido Itapuã e querem retornar para o sentido Pituba ou entrar na Orlando Gomes.

O tráfego nesse novo retorno será controlado por um conjunto de semáforos que será implantado no local. Além de ordenar o trânsito, a nova estratégia evitará batidas que aconteciam entre os veículos que faziam retorno com os que vinham do sentido Itapuã.

Outros benefícios previstos são o reforço na segurança viária dos pedestres, já que o trecho passa a contar com faixas para travessia, e a redução da retenção do fluxo de veículos na Avenida Octávio Mangabeira no sentido Itapuã.

Inversão de sentido

Com a abertura do novo acesso, o atual retorno, que fica em frente ao Condomínio Sol e Maré, em Piatã, terá a direção do fluxo invertida. A partir de quinta, o tráfego nesse retorno passa a ser do sentido Pituba para o sentido Itapuã.

Já no retorno que fica mais à frente na Octávio Mangabeira, localizado após a entrada da Orlando Gomes e usado por veículos vindos do sentido de Itapuã, não haverá mudança de sentido. Neste caso, a Transalvador fez a ampliação da via, permitindo maior fluidez. De início, não serão adotados semáforos neste retorno.