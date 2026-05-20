SAÚDE

Novo Centro de Diagnóstico de Salvador fará mais de 19 mil consultas e 67 mil exames mensais

Ordem de serviço para a construção do equipamento foi assinada pelo prefeito Bruno Reis nesta quarta-feira (20)

Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2026 às 14:22

Prefeitura inicia construção do novo Centro de Diagnóstico Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A ordem de serviço para a construção do novo Centro de Diagnóstico Municipal, em Salvador, foi assinada pelo prefeito Bruno Reis nesta quarta-feira (20). O equipamento vai funcionar em um imóvel desapropriado em frente à Maternidade e Hospital da Criança (MHC) Deputado Alan Sanches, no bairro da Federação.

Com investimento total de R$ 10 milhões, a unidade terá capacidade para realizar cerca de 19,5 mil consultas especializadas por mês e 67 mil exames mensais, incluindo ultrassonografia, ecocardiografia, eletroencefalografia e exames de MAPA/Holter. A previsão é que o centro seja entregue em oito meses.

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Bruno Reis explicou que o Centro de Diagnóstico foi idealizado para ampliar a oferta de consultas e exames especializados em Salvador, suprindo uma demanda represada na rede municipal.

“Vamos enfrentar a fila em que as pessoas estão aguardando, seja pelo médico especializado ou pela realização de um exame, antes de serem encaminhadas para cirurgias eletivas que irão ocorrer aqui no Hospital da Criança, que possui uma ala voltada para cirurgias em mulheres, para o Hospital do Homem, onde realizamos cirurgias vasculares e na área de urologia, assim como no Hospital Municipal”, destacou o prefeito.

A futura unidade funcionará de segunda a sábado, das 7h às 19h, com acesso mediante agendamento pela Central Municipal de Regulação. Cerca de 60 profissionais devem atuar na assistência e gestão do equipamento.

O gestor acrescentou os investimentos da gestão para qualificar todos os níveis de assistência à saúde. “Salvador, que evoluiu muito sua atenção básica, bem como sua rede de urgência e emergência com mais UPAs, agora, segue ampliando a sua rede para realização de consultas e exames e cirurgias eletivas”, afirmou Bruno Reis.

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Estrutura

O Centro de Diagnóstico Municipal contará com sete pavimentos (térreo, um pavimento superior e cinco subsolos), além de elevadores modernos, ambientes climatizados e equipamentos de última geração. A área útil prevista é de aproximadamente 1.535 m². A estrutura terá 15 consultórios destinados a atendimentos em especialidades como ginecologia, cardiologia, endocrinologia, hematologia, infectologia, anestesiologia, cirurgia geral e vascular, entre outras.

A unidade também oferecerá serviços de enfermagem, nutrição, psicologia e assistência social, integrando a rede municipal de atenção à saúde. Além dos consultórios, o novo centro contará com dez salas de ultrassonografia e espaços específicos para realização de exames de MAPA/Holter e eletroencefalograma, com e sem sedação.

Segundo o secretário municipal da Saúde (SMS), Rodrigo Alves, o projeto do centro municipal foi ampliado em relação à proposta inicial, a fim de atender toda a rede de saúde da capital baiana.

“Essa unidade foi pensada como um centro de diagnóstico para dar apoio à maternidade de Salvador. Depois, conseguimos expandir esse projeto para praticamente o dobro da área originalmente proposta, virando um verdadeiro centro de diagnóstico de referência para toda a cidade. Haverá consultórios com médicos especialistas e todo tipo de equipamento para os exames mais sofisticados”, afirmou.