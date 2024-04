POLÍTICA

Novo oficializa apoio à pré-candidatura à reeleição de Bruno Reis

Durante o evento, o prefeito de Salvador assinou termo se comprometendo com 30 propostas sugeridas pelo Novo

Gilberto Barbosa

Publicado em 12 de abril de 2024 às 20:37

Novo oficializa apoio à pré-candidatura de Bruno Reis Crédito: Valter Pontes

O partido Novo anunciou, nesta sexta-feira (12), o apoio à pré-candidatura à reeleição do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil). A oficialização do apoio aconteceu durante o II Encontro Municipal do Novo, no ITC Empresarial, no bairro do Stiep.

Além de Bruno Reis, compareceram ao evento a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) e lideranças do Novo. O prefeito soteropolitano assinou um termo de compromisso com 30 propostas sugeridas pelo Novo, caso ele seja eleito para um novo mandato. Os projetos abordam áreas como saúde, educação, segurança, entre outros.

"Esse é o resultado de um processo que começou em 2020, quando tentamos o apoio do Novo, mas devido à pandemia não conseguimos conversar e expor as nossas ideias. São muitos itens e conceitos que nos unem, seja na forma de fazer gestão até na forma de fazer política. Esse trabalho em conjunto fortalece que os projetos saiam do papel e se tornem realidade", afirmou Bruno Reis.

As conversas para a entrada do partido na aliança partiram de Bruno Reis. Ele contou que, após uma reunião com a cúpula municipal do Novo, viajou para São Paulo, onde se encontrou com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e pediu o apoio para que as tratativas fossem bem sucedidas.

"Ele deu a mensagem para o grupo de que nós tínhamos as mesmas ideias e pensamentos para a Bahia. Seguimos conversando e o Novo apresentou esse caderno. Nós nos debruçamos sobre ele e vimos que muitos dos itens já eram implementados no nosso dia a dia”, completou o prefeito.

Para o presidente estadual do Novo, André Quadros, a aliança é uma quebra de paradigmas para o partido, que costuma lançar candidaturas próprias ou se manter independente em campanhas eleitorais. Ele ressaltou a convergência do projeto do Novo com a gestão municipal.

"O prefeito Bruno Reis é um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil. A gente acredita que ele tem feito uma boa gestão na qual algumas políticas públicas vão de acordo ao que acreditamos e temos certeza de que temos muito a colaborar. Hoje, ele se comprometeu com essas 30 propostas que acreditamos que vão melhorar muito a cidade de Salvador”, explicou

Anteriormente, o Novo tinha lançado a professora e empresária Luciana Buck como pré-candidata ao Palácio Thomé de Souza. Ela abriu mão do pleito à prefeitura e agora será candidata a vereadora.

"Ser indicada pelo partido foi uma honra e uma responsabilidade muito grande. O nosso perfil é muito parecido ao do prefeito e vimos que isso causava uma divisão dos votos nas pesquisas, o que nos enfraquecia e abria caminho para a esquerda. Nós não queremos correr o risco de ter o PT no poder, porque isso seria um retrocesso muito grande para Salvador", disse Luciana.