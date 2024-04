OPERAÇÃO ASSISTIDA

Novo trecho é entregue e BRT chega a 12 km de extensão em Salvador

Trecho 2 foi inaugurado na manhã desta quinta-feira (25)



Gil Santos

Da Redação

Publicado em 25 de abril de 2024 às 09:53

Estação do BRT Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O segundo trecho do BRT de Salvador foi inaugurado na manhã desta quinta-feira (25). O trajeto liga a Estação da Lapa à Estação Cidade Jardim. Ao todo, são 14 estações e 12 km de extensão do transporte que atende a 15 bairros.

Atualmente, o BRT atende por mês cerca de 1,2 milhão de passageiros e a expectativa é de que agora o número chegue a 3 milhões. Segundo a prefeitura, com a entrega do novo trecho, entrará em operação a nova linha do BRT de Salvador, a B4, que vai funcionar inicialmente de maneira assistida em fase de observação e ajustes.

A inauguração contou com a presença do ministro das Cidades do governo federal, Jader Filho, do prefeito Bruno Reis, e do ex-prefeito de Salvador ACM Neto, que iniciou o projeto de mobilidade.

Prefeito Bruno Reis e o ministro da Cidades Jader Filho na inauguração do BRT Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"Sem sombra de dúvidas, é uma obra histórica para a cidade, com um traçado diferente do que atende a bairros diferentes, como Barris, Federação, Santa Cruz, cortando pela Pituba, Itaigara, chegando até a Orla de Salvador, na Praça Nossa Senhora da Luz. Atende ao novo centro comercial da cidade, que sofria muito com problemas de mobilidade", afirmou o prefeito Bruno Reis.

O ministro das Cidades destacou os benefícios do modal para a vida dos soteropolitanos. "A gente fica muito feliz de estar aqui trazendo a palavra do presidente Lula, de continuar trabalhando aqui em especial, em Salvador, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida para o povo soteropolitano. Essa obra, além dos números, melhora a qualidade de vida do povo de Salvador, para que as pessoas possam passar menos tempo no trânsito, e estar próximo à família, ir à academia, ir ao cinema, é para isso que as obras infraestrutura", disse.

Já o ex-prefeito ACM Neto lembrou que houve polêmicas quando o modal foi anunciado, mas que hoje é possível ver os benefícios da obra. "Logo após a transferência do metrô para o governo do estado, eu comecei a dialogar e negociar com o governo federal o BRT. Foi muito trabalho até conseguir aprovar o projeto, entreguei a primeira etapa na minha gestão e vejo hoje a cidade com esse equipamento maravilhoso. Houve muita dúvida e muita contestação e agora todos veem os benefícios que o BRT traz para Salvador", afirmou.

Trajeto

O segundo trecho do BRT, com 7 km, se estende pelas avenidas Juracy Magalhães e Vasco da Gama, além do Vale do Tororó. O percurso tem oito estações: Cidade Jardim, Vale das Pedrinhas, Rio Vermelho, HGE, Ogunjá, Vasco da Gama, Barris e Lapa. As estações entrarão em funcionamento aos poucos, de acordo com a evolução da operação assistida, garantindo que o serviço seja prestado de maneira satisfatória ao usuário. “Isso vai ocorrer justamente para que a gente possa fazer os ajustes necessários no sistema”, explica o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Müller.

O trecho 2 do BRT beneficia diretamente a população de 15 bairros pelos quais ele passa: Santa Cruz, Candeal, Chapada do Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Brotas, Horto, Engenho Velho da Federação, Acupe de Brotas, Engenho Velho de Brotas, Federação, Garcia, Tororó, Barris, Nazaré e Centro. Além disso, é possível realizar a integração com outros modais por meio do Salvador Card, como o Metrô e os ônibus convencionais. Ao todo, o BRT passará agora por 18 bairros da capital baiana.

O BRT de Salvador possui outras três linhas: a B1, que interliga a Rodoviária e a Estação Pituba via Av. ACM; a B2, que segue um trajeto similar, porém segue até a Praça Nossa Senhora da Luz, na orla da Pituba; e a B3, que sai da Rodoviária e vai até a Av. Manoel Dias da Silva, na orla da Pituba, passando por dentro do Caminho das Árvores e pela Av. Paulo VI e depois volta para a Rodoviária pela Av. ACM.

Segundo a prefeitura, a linha B4 contará com ônibus de 13 metros, utilizados atualmente pelo modal, e também de 15 metros, adquiridos recentemente pelo município, todos com ar-condicionado. Ainda neste ano, serão integrados à frota também veículos articulados, de 18 metros. Segundo o titular da Semob, a linha terá no período assistido sete veículos, quantidade que ampliará de acordo com o avanço da operação.