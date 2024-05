ABALO SÍSMICO

Novo tremor de terra é registrado na Bahia

Registro foi feito por pesquisadores do LabSis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de maio de 2024 às 16:32

Iguaí Crédito: Divulgação

Pesquisadores do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis UFRN) identificaram um novo tremor de terra de magnitude 2,1 graus na Escala Richter, nesta quarta-feira (8). O abalo sísmico ocorreu na cidade de Iguaí, às 02h36.

Ainda não há informações se a população local conseguiu sentir o tremor.

null Crédito: Reprodução/LabSis/UFRN

A última atividade sísmica divulgada pelo LabSis/UFRN no estado da Bahia foi registrada na região de Jacobina, no último sábado (4). Foram detectados dois tremores, o maior foi registrado às 18h com magnitude de 1.0 mR.