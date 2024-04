ELEIÇÃO 2024

Novo vai oficializar apoio a Bruno Reis na próxima sexta-feira, diz presidente da sigla

O partido fará o II Encontro Municipal do Novo na próxima sexta, a partir das 16h30, no ITC Empresarial

“Vamos oficializar e entregar a carta de compromisso com as 30 pautas do caderno de políticas públicas que o Bruno (Reis) vai absorver”, declarou Pierre, em entrevista à reportagem.

Na próxima sexta, o partido fará o II Encontro Municipal do Novo, a partir das 16h30, no ITC Empresarial, no bairro do Stiep.