ELEIÇÕES 2024

Novo planeja retirar pré-candidatura de Luciana Buck a prefeita e lançá-la a vereadora

Partido deve anunciar apoio ao prefeito de Salvador e pré-candidato à reeleição Bruno Reis (União Brasil) no final deste mês

A cúpula do Novo planeja retirar a pré-candidatura de Luciana Buck à prefeitura de Salvador e lançá-la como candidata à vereadora nas eleições deste ano. Essa movimentação política, entretanto, só deve ocorrer no final de abril.

O Novo avalia apoiar o prefeito de Salvador e pré-candidato à reeleição Bruno Reis (União Brasil), como confirmou à reportagem o presidente da legenda na Bahia, André Quadros. “Ainda existe possibilidade sim”, afirmou ele, ao ser questionado se a sigla pode apoiar a recondução do atual gestor da capital baiana.

Bruno Reis tem torcido pela aliança com o partido, pois, segundo ele, o Novo pode contribuir com o “progresso e desenvolvimento de Salvador”.

Luciana Buck foi lançada como pré-candidata ao Palácio Thomé de Souza no dia 15 de março, durante encontro estadual do partido. O evento aconteceu na Associação Brasileira de Odontologia, na capital baiana.

Segundo apurou o CORREIO, a intenção do Novo é manter a professora universitária como pré-candidata a prefeita até o final deste mês para torná-la conhecida e ampliar as chances de ser eleita vereadora de Salvador. Sondagens de opinião mostram que ela tem entre 2,2% e 3,9% das intenções dos votos válidos, a depender do instituto de pesquisa.