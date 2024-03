POLÍTICA

Em encontro estadual, Novo lança Luciana Buck como pré-candidata a prefeita de Salvador

“Ela se colocou à disposição do partido para disputar o pleito do Executivo aqui em Salvador. Ela precisou passar pelo nosso processo seletivo e foi aprovada. Ela já estava sendo cotada, inclusive, em algumas pesquisas. Então, a expectativa é muito boa (para a campanha)”, disse o presidente do Novo na Bahia, André Quadros.

O evento regional teve a participação de pré-candidatos às prefeituras baianas e aos Legislativos municipais. No encontro, houve uma palestra de integrantes do Instituto Libertas para os filiados. Ao todo, o partido avalia lançar 15 nomes para disputar as eleições no estado.