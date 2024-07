DESACOMPANHADOS

Número de autorizações de viagens para menores de idade aumenta 74% e bate recorde na Bahia

Menores de 16 anos precisam do documento assinado por um dos pais ou responsáveis

Maysa Polcri

Publicado em 30 de julho de 2024 às 05:00

Foram 299 autorizações emitidas no primeiro semestre deste ano na Bahia Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O número de autorizações eletrônicas de viagem (AEVs) nacionais e internacionais emitidas na Bahia cresceu 74% em um ano. O documento, quando assinado pelos responsáveis, autoriza que crianças e adolescentes viajem desacompanhados para outro estado ou país. Foram 299 autorizações emitidas no primeiro semestre deste ano na Bahia, contra 172 entre janeiro e junho de 2023. O número deste ano é um recorde para o estado.

Os dados dizem respeito somente às autorizações emitidas pela internet, modalidade disponível desde 2021. Basta que pais e responsáveis preencham um formulário online e agendem uma videoconferência com um tabelião do cartório escolhido. Depois do trâmite, um QR Code é gerado para ser apresentado nos aeroportos e rodoviárias durante a viagem.

Em relação a 2022, o número de autorizações eletrônicas de viagem cresceu 806% - foram 33 naquele ano. Os dados foram divulgados pelo Colégio Notarial do Brasil, Seção Bahia (CNB/BA). Para Carolina Catizane, tabeliã do 8º Tabelionato de Notas de Salvador, o aumento reflete o maior conhecimento dos baianos pela modalidade.

“Um provimento de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), permitiu a prática de ato de tabelionato de forma eletrônica. As pessoas estão se conscientizando e sabendo que oferecemos essa possibilidade, que facilita em muitos casos”, analisa. Apenas em junho deste ano, foram registradas 84 solicitações na Bahia.

O serviço continua sendo realizado presencialmente nos cartórios de notas. Em ambos os casos, custa R$6,60, valor referente ao reconhecimento de firma. A autorização é necessária caso uma criança ou adolescente menor de 16 anos viaje desacompanhada ou na companhia de terceiros para outro estado. Se a viagem for feita com familiares, como tios e avós, somente é preciso apresentar RG ou certidão de nascimento do menor.

Para viagens internacionais, a idade é ampliada de 16 para 18 anos. Nesses casos, dois responsáveis (pai e mãe) devem assinar a autorização. As assinaturas são obrigatórias mesmo que uma das partes tenha a guarda total do filho ou filha que irá viajar. O prazo de validade das autorizações deve ser discriminado no documento.

“A alteração promovida pela Lei nº 13.812/2019 aumentou a idade a partir da qual a permissão judicial não é exigida. Se, antes crianças, maiores de 12 anos podiam, sem autorização, viajar para fora da comarca onde residem desacompanhadas de seus pais ou de seus responsáveis legais. A partir da lei, apenas os adolescentes maiores de 16 anos podem fazê-lo”, explica a advogada Ana Caroline Trabuco, presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA).

Somente em junho deste ano, a agência de viagens Happy Tour levou mais de 700 adolescentes para a Disney. “Todas as autorizações foram feitas em cartório por autenticidade ou semelhança conforme orientação da Polícia Federal”, diz Ângela Carvalho, diretora da empresa.

A pedagoga Vanúsia Maria Cedraz, 58, precisou enfrentar as burocracias para que dois dos seus três filhos viajem sozinhos. Na época, o processo não podia ser feito online e tanto ela como o marido precisaram assinar os documentos presencialmente, em Salvador. O filho mais velho viajou desacompanhado para São Paulo, quando tinha 11 anos. A filha caçula foi para a França sozinha, há sete anos.