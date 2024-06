OPORTUNIDADE

Número de vagas do concurso público de Feira de Santana é ampliado para 592

A Prefeitura Municipal de Feira de Santana, no centro norte do estado, ampliou para 592 vagas o concurso público para atuação em diversos setores da administração pública. O processo seletivo está marcado para ocorrer ainda este ano.

Para realização de todas as etapas do processo seletivo, a Prefeitura de Feira de Santana contratou Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A contratação foi realizada conforme o art. 75 da Lei Federal 14.133/2021, que permite a dispensa de licitação.

Os interessados devem ficar atentos aos próximos passos do processo seletivo, que incluirá a divulgação do edital completo com todas as informações sobre inscrições, dados das provas e conteúdos programáticos.